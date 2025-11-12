مشروع سد بوهرتمة: آخر التطوّرات..#خبر_عاجل



شرعت اللجنة الجهوية للاستقصاء والمصالحة بجندوبة، المنعقدة اليوم الأربعاء، بمقر الولاية، في المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بانتزاع أراض لفائدة مشروع سدّ بوهرتمة بهدف الترفيع في مخزونه المائي من 112 مليون متر مكعب الى 140 مليون متر مكعب، وفي تحديد قيمة التعويضات التي ستقدم لأصحابها وفق الرزنامة المتفق عليها مع الإدارة العامة للسدود.

وطالب أصحاب الأراضي المقرّر انتزاعها، والمحاذية لحوض سد بوهرتمة في معتمديتي بلطة بوعوان وفرنانة، بالتعجيل في عملية صرف المستحقات المالية المرصودة منذ سنوات، معتبرين أنه لم يعد هناك ما يبرّر التأخير، خاصة وأن ذات الإدارة مكّنت أصحاب المساكن والأشجار خلال الأسبوع المنقضي من مستحقاتهم، فضلا عن أن الإجراءات المتعلقة بتعهدات المعوّض لهم باتت واضحة ومنتهية.

وتناهز القيمة الجمليّة للتعويضات في جزئيها الأول والثاني 2،9 مليون دينار خصّصت منها حوالي 597 الف دينار كتعويض لـ74 متضررا من أصحاب المساكن والأشجار، والبقية مخصّصة للتعويض للأراضي البيضاء التابعة لعدد من متساكني حوض بوهرتمة موضوع المشروع.

ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة اشغالها في موفّى الأسبوع القادم، وإتمام هذا الملف الذي طالت اجراءاته لسنوات وانهاء حالة الانتظار خاصة بعد ان اكتملت أشغال مشروع التعلية