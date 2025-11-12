عاجل/ الزهروني: “دقبونة” و”ولد العيارية” و”العروسي” في قبضة الامن

عاجل/ بشرى سارة لأصحاب هذه الشهائد: 1292 انتداب جديد..

2025/11/12 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سماح ساسي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالاحتفاظ بعناصر شبكة لترويج المخدرات بالمؤسسات التربوية، وإيداعهم السجن، في انتظار استكمال الأبحاث معهم والكشف عن باقي المتورطين في هذه الشبكة.
وتم ذلك بعد أن نفذت وحدات مركز الأمن الوطني بالزهروني في العاصمة، تحت إشراف رئيس المركز، عملية أمنية نوعية تمكنت من خلالها من تفكيك شبكة خطيرة متخصصة في ترويج المخدرات كانت تستهدف الشبان والتلاميذ في الوسط المدرسي بالمنطقة.
وبعد سلسلة من المداهمات الأمنية، تمت محاصرة وإيقاف عدد من كبار مروجي المخدرات بالجهة، من بينهم عناصر معروفة بـ”العروسي” و”دقبونة” و”ولد العيارية”.
وقد تبين أن الأخير مطلوب في ثلاث قضايا إجرامية سابقة تتعلق بترويج المخدرات.
كما اسفرت العملية عن حجز كميات متفاوتة من أنواع مختلفة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج.

