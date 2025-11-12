أول ميدالية ذهبية لتونس في ألعاب التضامن الاسلامي بالرياض

أهدت جميلة بولكباش مساء اليوم الأربعاء الميدالية الذهبية الأولى لتونس ضمن النسخة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض وذلك بعد احرازها المركز الأول في سباق 400 متر سباحة حرة بتوقيت قدره 4.19.59 دق

وكان السباح التونسي ياسين بن عباس قد تحصل مساء اليوم الاربعاء على الميدالية الفضية وذلك باحرازه المركز الثاني في سباق 200 متر على الظهر بتوقيت قدره 2.01.30 دق .

وبذلك، ترتفع حصيلة تونس من الميداليات حاليا الى 6 ميداليات منها ذهبية واحدة وفضيتين و3 برونزيات.

وللتذكير، تتالف البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا