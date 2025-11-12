عاجل/ بشرى سارة لأصحاب هذه الشهائد: 1292 انتداب جديد..

عاجل/ برمجة 1770 انتداب بهذه الوزارة سنة 2026..

أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..

عاجل/ إسرائيل تكشف عن شرطها للسماح بخروج مقاتلي حماس من رفح..

أول ميدالية ذهبية لتونس في ألعاب التضامن الاسلامي بالرياض

2025/11/12 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

أهدت جميلة بولكباش مساء اليوم الأربعاء الميدالية الذهبية الأولى لتونس ضمن النسخة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض وذلك بعد احرازها المركز الأول في سباق 400 متر سباحة حرة بتوقيت قدره 4.19.59 دق
وكان السباح التونسي ياسين بن عباس قد تحصل مساء اليوم الاربعاء على الميدالية الفضية وذلك باحرازه المركز الثاني في سباق 200 متر على الظهر بتوقيت قدره 2.01.30 دق .
وبذلك، ترتفع حصيلة تونس من الميداليات حاليا الى 6 ميداليات منها ذهبية واحدة وفضيتين و3 برونزيات.
وللتذكير، تتالف البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn