تونس تشارك في متابعة سير انتخابات مجلس النواب في مصر



شارك نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية محمد نوفل الفريخة، في البعثة الاستطلاعية التي أوفدتها المنظمة لمتابعة سير انتخابات مجلس نواب الشعب بجمهورية مصر العربية ،بدعوة من الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية.

وقدم مدير الجهاز التنفيذي للهيئة المصرية أحمد بنداري، وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عرضا حول آخر استعدادات انتخابات مجلس النواب المصري لسنة 2025 ،التي انطلقت بالخارج يومي7 و 8 نوفمبر الجاري وانطلقت بالداخل يوم الاثنين 10 نوفمبر .

كما قام أعضاء هذه البعثة الاستطلاعية بزيارة عدد من مكاتب الاقتراع لمواكبة عمليات التصويت.

من جهة أخرى عقد المكتب التنفيذي للمنظمــــة العربية للإدارات الانتخابية على هامش هذه الزيارة جلسة عمل تنسيقية لمناقشة خطة وأولويات عمل المنظمة وشبكاتها للمرحلة المقبلة.

كما عقد أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة لقاء مع أمانة شؤون الانتخابات بجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون والعمل المشترك

واستعرض الجانبان بالمناسبة، آليات تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الانتخابية، وفرص تنفيذ برامج مشتركة لدعم قدرات الإدارات الانتخابية في الدول العربية، والتأكيد على أهمية استمرار التواصل لتطوير العملية الانتخابية وتعزيز مهنيتها.