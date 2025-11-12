رشّه بالعطر ثم سأله عن عدد زوجته: لقاء غريب بين ترامب والشرع!!

أظهر مقطع فيديو من لقاء في البيت الأبيض الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يرش عطرا من مجموعته الخاصة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أن يقدمه له كهدية.

كما رش الترامب من نفس العطر على وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، الذي حضر المباحثات الأميركية السورية في البيت الأبيض.

وقد أثار المشهد تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء، قال ترامب للشرع، إن هذا هو “أفضل عطر”، ثم أهداه زجاجة أخرى “لزوجته”، قبل أن يمازحه بسؤال: “كم عدد زوجاتك؟”.

وجاء الاجتماع في إطار مساع لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، بعد تولي الشرع رئاسة البلاد إثر انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

والاثنين، عقد الشرع جلسة مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب.

وقالت الوكالة السورية للأنباء، إن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء الاجتماع بين الرئيسين السوري والأميركي بعدما وافق مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، على طلب أميركي برفع سلسلة من العقوبات المفروضة على الشرع، وأعضاء بحكومته.

وزيارة واشنطن هي الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة سوريا، وذلك بعد زيارة في سبتمبر ألقى خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليصبح أول زعيم سوري يلقي مثل هذه الكلمة منذ عقود.

سكاي نيوز