عاجل/ الحكومة الاسرائيلية تحسمها بخصوص مصير عناصر حماس في رفح..

أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، هاني مرزوق، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لن تسمح بإخراج عناصر من حماس بأسلحتهم، مشيرا إلى أنه لا اتفاق بشأن مصير عناصر الحركة الفلسطينية في رفح.

وقال في مقابلة مع “العربية/الحدث”، أنه يجب على حركة حماس أن تسلم سلاحها بالكامل في المرحلة الراهنة.

كما بين مرزوق أن الحركة تريد جر الجميع إلى مفاوضات فرعية، مضيفاً “حماس تماطل من أجل إعادة بناء قوتها”.

وشدد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب تريد تنفيذ اتفاق السلام في غزة بشكل كامل، لكنه أشار أن ذلك يعتمد على حركة حماس.

وتابع “أفعال حركة حماس المقبلة هي ما ستحدد ما سنفعله في غزة”.

وحول استمرار القصف الذي يطال عدة مناطق في غزة قال مرزوق “ننسف المباني في غزة لاستهداف عناصر حماس وبنيتها التحتية”.

يذكر أن مصير نحو 200 مقاتل من حماس أدى مؤخراً إلى تعقيد الجهود الرامية إلى نقل خطة وقف إطلاق النار بغزة إلى مرحلتها الثانية.

