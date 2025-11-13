عاجل/ حركة النهضة تصدر بيان هام..

أدانت حركة النهضة بشدة تواصل التصعيد غير المبرر للسلطة ضد المساجين السياسيين والحقوقيين وهيئات الدفاع عن المعتقلين، وآخرها ما تعرض إليه الناشط السياسي وعضو جبهة الخلاص الوطني الأستاذ جوهر بن مبارك من اعتداء بالضرب من طرف بعض المساجين بتحريض من بعض حراس السجن الذين شاركوا أيضا في الاعتداء عليه، مما أدّى إلى كسر بعض ضلوعه على مستوى الصدر وذلك بحسب عائلته ومحاميه.

كما ادانت الحركة في بيان لها محاولات الضغط على أبرز المحامين في قضايا المعتقلين واستهدافهم بقضايا مغرضة بعد فضحهم للممارسات الشنيعة التي يتعرض لها منوبوهم.

وقالت الحركة “ان هذا النهج في المعاملة يندرج ضمن جرائم التعذيب المتعمّد والتنكيل والتشفي الممنهج بغاية كسر إرادة المعتقلين وإجبارهم على وقف حركة التصعيد ضد التعسف والتنكيل والظلم الذي طالهم منذ إيقافهم في قضايا ملفقة وسيناريوهات وأحكام جاهزة وجائرة تجاوزت فيها السلطة أهم الإجراءات القانونية، و وظّفت فيها القضاء لتصفية الأصوات الحرة المعارضة.”