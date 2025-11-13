بمساهمة “بنك الوفاق”/ الحدث السنوي في دورته الخامسة: منتدى ISG للتوظيف “ISG Job Fair”..

احتضن المعهد العالي للتصرف بتونس (ISG Tunis) الدورة الخامسة من المنتدى السنوي للتوظيف “ISG Job Fair”، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بمشاركة بنك الوفاق.

ويشكل هذا الحدث، في دورته الخامسة، جسراً استراتيجياً يربط بشكل مباشر بين المؤسسات الاقتصادية والطلاب من مختلف الاختصاصات، بهدف خلق فرص التوظيف، وتشجيع التبادل المهني، وتعزيز رؤية الشركات المشاركة في سوق الكفاءات.

وقد شهدت الدورة الخامسة (5.0) توسيع مساحة العرض لتستوعب عدداً أكبر من الشركات، سواء شركات خاصة أو بنوك على راسها بنك الوفاق بالإضافة إلى برنامج ثري ومتنوع يهدف إلى تقديم استفادة للطرفين للطلبة والمؤسسات.

ويُنتظر أن يمثل المنتدى هذا العام فرصة حاسمة للشركات لتقديم عروضها، واستقطاب أفضل الكفاءات الشابة من خريجي وطلبة المعهد.

