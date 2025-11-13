عاجل/ اجراء جديد يهم “الفينيات”..

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أمس الاربعاء من مجلس النواب أنه تم خلاص أكثر من 48 ألف خطية مرورية عن بعد بقيمة حوالي 3 مليون دينار ، وفق ما ورد بتقرير مشترك حول مشروع مهمة المالية لسنة 2026 أنجزته لجنتا المالية و الميزانية بغرفتي البرلمان

وأعلنت الوزيرة ، أن مشروع خلاص معلوم. الجولان و معلوم التعويض عن بعد سينطلق رسميا في جانفي 2026 مؤكدة أن الوزارة تعمل على رفع نسبة التغطية الالكترونية لتصل تدريجيا الى تعميم كامل.

وأكدت أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة القباضات المالية لتشمل المناطق التي تعاني من نقص و ذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية مشيرة الى وجود 237 قباضة مالية متعددة الاختصاصات و 71 قباضة بلدية.