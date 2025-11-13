هام/ مفتي الجمهورية يعلن عن مقدار هذه الزكاة..

أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود، أن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار للسنة الهجرية 1447، هو 5 أَوْسق، وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلّم “ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة”، والوسق هو ستون صاعا بالصاع النبوي.

وأفاد مفتي الجمهورية في بلاغ له اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، بأن الصاع التونسي يسع لترين ونصف عشر اللتر والصاع أربعة أمداد متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة، فتكون بذلك الزكاة بالمكيال التونسي 615 لترا حبًّا وبالوزن 750 كيلو غراما.

وأكد أن زكاة الزيتون تخرج من زيته، وإن بيع حبًّا ففيه العشر إذا كان بعليا ونصف العشر إذا كان سقويا، لقوله صلى الله عليه وسلّم فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر.

كما يجوز في الزيتون والتمر وغيرهما إخراج الزكاة من ثمنها.