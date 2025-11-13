عاجل/ اتحاد الفلاحة يحذّر التونسيين من استهلاك هذه المادة..

حذر مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري منور الصغيري خلال جلسة استماع الخميس صلب لجنتي المالية بغرفتي البرلمان من استهلاك الحليب غير المعقم واللحوم الحمراء غير الحاملة لطابع المراقبة البيطرية.

وأوضح الصغيري في تصريح لديوان أف أم أن الحليب غير المعقّم مجهول المصدر وربما تكون بعض الضيعات غير مراقبة مشددا على ضرورة استهلاك الحليب المصنّع و المعقّم الذي تم القضاء على كل الملوثات التي يمكن أن تكون موجودة فيه.

وبخصوص استهلاك اللحوم الحمراء غير الحاملة لطابع المراقبة البيطرية بين الصغيري أنها قد تكون مصابة بالسل لذلك يجب استهلاك اللحوم المراقبة و عدم الشراء من النقاط العشوائية.