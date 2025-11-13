ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة..#خبر_عاجل

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69187 شهيدا و 170703مصابا, حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية, اليوم الخميس.

وذكرت المصادر, أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جثماني شهيدين و5 مصابين, مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كما أوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي, بلغت 260 شهيدا و632 مصابا, وأنه جرى انتشال 533 جثمانا.

وعلى مدار سنتين, ارتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزة شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلا النداءات الدولية و أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.