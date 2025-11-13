عاجل/ من سجن برج الرّومي: عصام الشابي يوجه هذه الرسالة..

نشرت المحامية دليلة مصدق على صفحتها الرسمية بالفيسبوك رسالة من السجين عصام الشابي المضرب عن الطًعام في سجن برج الرّومي .

وفي ما يلي نصها:

“رسالة من المعتقل السّياسي المضرب عن الطًعام في سجن برج الرّومي الأستاذ عصام الشّابي : “بعد اطلاعي على اهم ما ورد بالبيان الثاني للناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون و الإصلاح والذي يشكك فيه في دخول “بعض المساجين ” في إضراب عن الطعام باستعمال عبارة” ادعاء الدخول في إضراب عن الطعام” و ما نسبه لهم من رفض الخضوع للفحوصات و الكشوفات الطبية كدليل عن عدم صحة شنهم لإضراب عن الطعام او تدهور حالتهم الصحية.

وهو ما يمثل بالنسبة لي تجنّيا وافتراءا و مغالطة للرأي العام يستوجب التّوضيح بأني أخوض منذ يوم الجمعة 7 نوفمبر إضرابا مفتوحا عن الطعام و لم أرفض المتابعة الطبية منذ اليوم الثاني للإضراب و ملفي الطبي المودع لدى إدارة سجن برج الرومي شاهد على ذلك.

وآخرها خضوعي فجر هذا اليوم لتحليل طبي خارجي (بالمستشفى) وبناء على ذلك أعلن ردّا على خروج الناطق الرسمي عن الحياد المفترض للإدارة بمقاطعة و رفض كل أنواع الفحص الطبي و للمتابعة الطبية إلى حين تقديمه اعتذارا عن تلك المغالطات في شأني “.