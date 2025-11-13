أسعار القهوة تسجّل أكبر انخفاض في الأسواق العالمية..#خبر_عاجل



سجلت أسعار بن أرابيكا أكبر انخفاض يومي لها منذ ما يقرب من شهرين خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع إشارة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض الرسوم الجمركية عليها.

وانخفضت العقود الآجلة لبن أرابيكا، وهو النوع الفاخر المفضل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بنسبة تصل إلى 5.2% لتصل إلى 3.787 دولار للرطل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “سنخفض بعض الرسوم الجمركية”، رداً على سؤال حول أسعار البن، مضيفاً “سنستورد بعض البن”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وامتدت موجة انخفاض الأسعار بشكل حاد بعد أن كرر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تصريحات الرئيس، قائلاً إنه ستكون هناك “إعلانات هامة خلال اليومين المقبلين” بشأن المحاصيل غير المزروعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك القهوة.

وساهمت الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على سلع البرازيل، أكبر منتج للبن، في تقييد تدفق حبوب البن إلى الولايات المتحدة، حيث أحجم التجار على جانبي الحدود عن إبرام الصفقات.

وبلغت مخزونات البن في مستودعات البورصات أدنى مستوياتها منذ مارس 2024، مما ساهم في ارتفاع أسعار العقود الآجلة إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، كما وصلت أسعار البن للمستهلكين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تقلص الرسوم الجمركية الإمدادات التي تضررت بالفعل من سوء الأحوال الجوية خلال العام الماضي.

وتعد البرازيل أكبر مورد للبن إلى الولايات المتحدة، حيث شكلت حوالي ثلث واردات البلاد من حبوب البن غير المحمصة في العام الماضي، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية.

وقد شهدت البرازيل انخفاضاً في صادراتها خلال الشهور السبعة الماضية مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت صادرات حبوب البن الخضراء في سبتمبر بنسبة 22% عن العام السابق، وفقاً لما ذكرته المنظمة الدولية للبن يوم الجمعة الماضي.

العربية.نت