تونس تبحث تعزيز الشراكة مع الهند

أبرز كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد على الأهمية التي توليها تونس لتبادل الزيارات الرسمية مع جمهورية الهند ولتعزيز علاقات الشراكة بينهما وتوسيعها في شتى الميادين والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية.

وأشار بن عياد لدى استقباله السفيرة الجديدة للهند بتونس” ديفياتي اوتام كبراغاد، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة، إلى الاستعدادات الجارية لتجسيد الاستحقاقات الثنائية القادمة بداية من سنة 2026 وخاصة الدورة 13 للجنة المشتركة والدورة السادسة للمشاورات السياسية الثنائية التونسية الهندية

وجدد التأكيد على استعداد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لتقديم الدعم المطلوب للدبلوماسية الهندية من أجل تسهيل أداء مهامها في أفضل الظروف مذكرا بعمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين

من جهتها، جددت سفيرة الهند حرص بلادها على مزيد توطيد أواصر الصداقة وتمتين علاقات التعاون القائمة مع تونس وتوسيعها، من خلال تكثيف الزيارات الرسمية على أعلى مستوى وتكثيف الجهود المشتركة لمضاعفة المبادلات التجارية والنهوض بالاستثمار وتشجيع السياحة بين البلدين.

وقدم كاتب الدولة بالمناسبة التهاني للسفيرة الهندية بمناسبة تقديمها لأوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 06 نوفمبر الجاري