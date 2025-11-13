عاجل/ العاصمة: الإطاحة باثنين من أخطر مروّجي المخدرات

في اطار تعقب الشبكات الضالعة في مجال ترويج المخدرات، توفرت لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني معلومات حول نشاط شابين بجهة المرناقية في ترويج المواد المخدرة ليتبين من خلال التحريات انهما من أخطر العناصر الضالعة في ترويج المخدرات.

وإثر كمين محكم أمكن ضبطهما وايقافهما وحجز كميات هامة من الكوكايين والأقراص المخدرة وصفائح القنب الهندي بحوزتهما بالاضافة الى مبلغ مالي هام.

وبينت الأبحاث مع العنصرين الخطيرين صدور أكثر من ثلاثين منشور تفتيش في حقهما.

وبإحالة المظنون فيهما على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما على ذمة البحث.