السكن الاجتماعي: أراض بالدينار الرمزي لفائدة محدودي الدخل



أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي لهذيلي، خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة لمناقشة مهمة الوزارة، إنه تم توظيف عقارات على ملك الدولة الخاصة لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بالسعر التفاضلي، أي بتخفيض يصل إلى 70 بالمائة من قيمة الأرض، بهدف توفير مناطق عمرانية مهيّأة وتخصيص جزء من المقاسم للفئات محدودة الدخل.

وأضاف الوزير أنه، وفي إطار تعويض المساكن البدائية وإنجاز مشاريع سكنية عبر المجالس الجهوية والشركات الوطنية المختصة، تم التفويت بالدينار الرمزي في مساحة تقدَّر بـ58 هكتارا، دعما للبعد الاجتماعي في السياسة السكنية للدولة.

كما قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، إن الدولة وبأمر من رئيس الجمهورية قامت خلال شهر أفريل 2025 بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة العقارية للبلاد التونسية في عقارات شاسعة بمناطق المرناقية وقرمبالية وبن عروس، وذلك بهدف التخفيف من كلفة اقتناء المساكن واسترجاع الشركة لدورها الاجتماعي.