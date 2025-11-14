شاب يفاجأ باختفاء قبر والدته..ما القصة؟!..

في واقعة غريبة، تفاجأ “حمدي” باختفاء قبر والدته المتوفية منذ 34 سنة بمقبرة “بوزنان” الكائنة بالمكنين من ولاية المنستير.

وقال بتأثر شديد ، إنه ذهب يوم السبت الماضي لزيارة قبر والدته (آخر زيارة كانت خلال شهر جويلية الفارط)، لكنه لم يجد سوى كوم من التراب، وفق قوله.

وأضاف في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم أنه لم يجد اللافتة الرخامية المكتوب عليها اسم والدته ولا اي دليل آخر على وجود قبر بالمكان.

وبيّن أنه تفطن فيما بعد إلى ردم بعض الأجزاء الرخامية تحت التراب “عمدا”، وطرح تراب آخر جديد عليه، حسب تعبيره.

وأوضح أنه لم يجد أي تفسير لما وقع، خاصة وأنه يوجد بجانب قبر والدته قبر آخر مُهمل لكن لم يتم المساس به، مشيرا أيضا إلى أن حارس المقبرة قد أنكر علمه بالموضوع.

وحمّل “حمدي” البلدية المسؤولية، داعيا إلى تقديم تفسير لما حدث.