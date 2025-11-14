صابة التمور: توفير مخازن تبريد للفلاحين بهذه الولاية..#خبر_عاجل



نظرا للصعوبات التي تواجه ترويج صابة التمور هذا الموسم، انطلق المجمع في تدخلاته بهدف تنشيط السوق الداخلية وذلك من خلال تشجيع صغار الفلاحين على تخزين منتوجهم.

كما وضع المجمع المهني المشترك للتمور بقبلي مخازن تبريده التي تبلغ طاقة استيعابها 300 طن على ذمة صغار الفلاحين لاستغلالها لتخزين تمورهم لمدة 4 اشهر وذلك من 23 نوفمبر 2025 الى 22 مارس 2026 قابلة للتجديد.

وبيّن عياض بن حمد المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور بقبلي، أنه على الفلاحين تقديم مطلب في الغرض يتضمن مطلبا كتابيا ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ونسخة من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين،وعرض تقديري بقيمة الاستغلال قبل يوم 17 نوفمبر.