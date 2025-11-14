أقسام إنعاش تُغلق لعدم وجود ممرّضين!!..#خبر_عاجل



قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار ان الهجرة في القطاع الصحي لم تعد حكرا على الأطباء و أصبحت حتى تهدد القطاع شبه الطبي.

وأضاف ذكار في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الجمعة، أن عدد الممرضين الذين يهاجرون في تزايد حيث لا تملك تونس الاكتفاء الذاتي من الممرضين رغم عدد المدارس التي تكوّنهم فيما تغلق أقسام انعاش حاليا لأنه لا وجود لممرضين و ليس بسبب نقص الأطباء أو أسرة الانعاش ، وفق تصريحه.

واعتبر رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان أن نصيب وزارة الصحة من ميزانية 2026 لا يسمح بايجاد حلول للأطباء الشبان و الممرضين و ارساء العدالة الصحية.