عاجل/ جوهر بن مبارك يتعرّض لأزمة صحية

كشف المحامي أمين بوكر، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، اخر مستجدات الوضع الصحي للسجين السياسي جوهر بن مبارك الذي يواصل اضرابه عن الطعام في سجن بلّي منذ حوالي 3 اسابيع.

واكد المحامي، ان الوضع الصحي لبن مبارك سيء جداً، وذلك بعد أن تمكن من زيارته ولقاءه اليوم الجمعة.

واضاف بوكر انه تم نقل بن مبارك الى المستشفى ليلة البارحة بعد تعرضه لازمة صحية مفاجئة، تمثلت في هبوط حاد في الدورة الدموية والمعادن في جسمه الى جانب انتفاخ في الكلى، نتج عن اضراب الجوع الوحشي الذي يخوصه وتعرضه مؤخرا للاعتداء الجسدي، وفق تاكيده.

وقال بوكر، في بث مباشر على صفحته بالفايسبوك، ان إدارة سجن بلّي قد تعمدت تعطيله للقاء بن مبارك بما يقارب 5 ساعات، حتى لا تتسنى له معاينة الوضع الصحي لموكله، وفق تعبيره.

ونقل بوكر عن بن مبارك تمسكه بالإضراب وصموده في الدفاع عن حقه في محاكمة عادلة وعلنية.

يشار الى ان بن مبارك يقضي عقوبة سجنية، بعد أن تم الحكم عليه ابتدائيا بالسجن 18سنة في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة.