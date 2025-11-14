عاجل/ الصحة العالمية تكشف عن أخطر مرض مُعد والأكثر فتكا في العالم

موعد إنطلاق معرض الزربية والنسيج بالكرم

2025/11/14 أخبار عالمية, أهم الأخبار, مجتمع

قالت منظمة الصحة العالمية إن السل “لا يزال المرض المعدي الأكثر فتكا في العالم”، مشيرة إلى أنه تسبب بوفاة نحو 1.23 مليون شخص في العام 2024.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها السنوي الذي نشر الأربعاء، من هشاشة التقدم المتحقق في مكافحة المرض.
ولفتت إلى انخفاض وفيات السل بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق (2023)، وتراجع الإصابات بنسبة 2%، مع تسجيل 10.7 ملايين حالة في 2024، من بينها 5.8 مليون رجل و3.7 مليون امرأة و1.2 مليون طفل.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض البكتيري، الذي يستهدف الرئتين، قابل للوقاية والعلاج، وينتقل عبر الهواء عند سعال أو عطاس الشخص المصاب.
وتشير التقديرات إلى أن ربع سكان العالم يحملون البكتيريا المسببة للسل، غير أن أعراض المرض لا تظهر إلا على نسبة ضئيلة منهم.
وقالت مسؤولة برنامج السل في المنظمة، تيريزا كاساييفا، إن “أعداد الإصابات والوفيات بدأت أخيرا بالتراجع بعد انتكاسات جائحة كوفيد-19″، لكنها حذرت من أن “نقص التمويل يهدد بإضاعة هذه المكاسب، وقد بلغ تمويل مكافحة السل العام الماضي 5.9 مليار دولار فقط، وهو مبلغ بعيد عن الهدف البالغ 22 مليار دولار سنويا بحلول 2027”.

سكاي نيوز

