عاجل/ حكم جديد بالسجن ضد الغنوشي: النهضة تصدر بيانا وتكشف..

اصدرت حركة النهضة، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، بيانا على خلفية الحكم الجديد الصادر ضد رئيسها راشد الغنوشي، والقاضي بسجنه لمدة عامين.

وبينت الحركة ان القضية تتعلق بالتبرّع بجائزة غاندي للسلام لفائدة الهلال الأحمر التونسي.

واضافت الحركة ان وقائع القضية تتمثل في تبرع الغنوشي بقيمة جائزة غاندي للسلام التي فاز بها سنة 2016، لفائدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، والتي تسلّمها ممثّلو الهلال الأحمر مباشرة من خلال الصك الذي تحصل عليه راشد الغنوشي دون المرور بالبنك المركزي.

واعتبرت النهضة ان هذا الحكم الذي وصفته بالجائر، ياتي ضمن “سلسلة محاكمات سياسية مفضوحة، تستهدف كل ألوان الطيف السياسي والمجتمع المدني منذ إنقلاب 25 جويلية”، حسب نص البيان.

هذا وإستنكرت الحركة ما اعتبرته “استهدافا متواصلا للغنوشي وإصدار الأحكام المتتالية ضده في قضايا ذات أبعاد سياسية مفضوحة”.

كما طالبت برفع كل المظالم المسلطة على راشد الغنوشي وإطلاق سراحه والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وطي صفحة المظالم التي شملت كل الأصوات الحرة في البلاد، منبّهة من أن كل محاولات تجريم العمل السياسي والمدني ستفشل حتما في فرض الأمر الواقع على التونسيين والتونسيات الذين عبّروا في أكثر من مناسبة على تمسكهم بالكرامة والحرية، حسبما جاء في نص البيان.