عقوبات ضد هؤلاء المسؤولين بالترجي والافريقي..#خبر_عاجل

قررت الهيئة المكلفة بالإشراف على مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 تسليط عقوبة بمباراتين و5 الاف دينار خطية ضد كل من :
*برهان غنام مرافق فريق أكابر النادي الافريقي
*وجيه بوغرارة اخصائي العلاج الطبيعي في النادي الافريقي
*سامي زميط المدرب المساعد في الترجي
*عامر دربال مدرب مستقبل المرسى
كما أقر مكتب الرابطة خطايا مالية ضد عدة أندية تفاصيلها:
*خطية بـ5الاف دينار ضد النادي الافريقي ومستقبل قابس
*خطية بـ6 الاف دينار ضد النادي الصفاقسي
*خطيةبـ1500 دينار ضد النادي البنزرتي