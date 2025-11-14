عقوبات ضد هؤلاء المسؤولين بالترجي والافريقي..#خبر_عاجل

قررت الهيئة المكلفة بالإشراف على مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 تسليط عقوبة بمباراتين و5 الاف دينار خطية ضد كل من :

*برهان غنام مرافق فريق أكابر النادي الافريقي

*وجيه بوغرارة اخصائي العلاج الطبيعي في النادي الافريقي

*سامي زميط المدرب المساعد في الترجي

*عامر دربال مدرب مستقبل المرسى

كما أقر مكتب الرابطة خطايا مالية ضد عدة أندية تفاصيلها:

*خطية بـ5الاف دينار ضد النادي الافريقي ومستقبل قابس

*خطية بـ6 الاف دينار ضد النادي الصفاقسي

*خطيةبـ1500 دينار ضد النادي البنزرتي