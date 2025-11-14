عاجل/ جوهر بن مبارك يتعرّض لأزمة صحية

وزارة النقل تستعد لإطلاق تطبيقة تُعلم المواطنين بمواعيد سفراتهم..#خبر_عاجل

الرابطة المحترفة 1: برنامج مباريات الجولة 15

وصفها بالبدعة: الشفي يعود على اقرار الزيادة في الاجور في قانون المالية..#خبر_عاجل

عاجل/ 5 ولايات دون كهرباء يوم الأحد

2025/11/14 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز( أقاليم صفاقس وجبنيانة وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وتطاوين) عن قطع التيار الكهربائي يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 وذلك على الأماكن التالية:
* صفاقس :
من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال: طريق تونس من كلم 19 إلى كلم 21. من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال: بداية شارع الحرية (14 جانفي)- شارع الشهداء وشارع الجزائر.
* جبنيانة:
(من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال): واد الرقة وسيدي حسين بالحاج بمعتمدية الحنشة.
* قابس:
(من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال): حي SNIT سيدي بولبابة – جزء من منطقة سيدي بولبابة والأحياء المجاورة للطريق الجهوية 607.
* القصرين:
(من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال): حي النور – حي الشرفي – شارع الحبيب بورقيبة – حي السلام الأول – حي السلام الثاني واتصالات تونس.
* سيدي بوزيد:
(من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال): كامل معتمدية الهيشرية ورحال وأولاد سليمان.
* تطاوين:
(من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال): حي النزهة قرب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي – حي عباس قرب محطة النقل البري وسوق الجملة من معتمدية تطاوين الشمالية.
وأفادت الشركة سكان المناطق المعنية بأن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn