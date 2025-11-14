إسناد 91 رخصة نقل عمومي غير منتظم “تاكسي فردي” والإعلان عن فتح الترشح للحصول على 66 رخصة أخرى بهذه الولاية..

أسندت اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بولاية المهدية، اليوم الجمعة، 91 رخصة في مجال النقل العمومي غير المنتظم “تاكسي فردي”.

وبلغت ملفات المطالب، التي تمت دراسها بتاريخ 30 جويلية الفارط، 177 ملفا أفرزت اليوم قائمة نهائية بـ91 رخصة تسند لأول مرة في الجهة منذ أكثر من 7 سنوات.

وأعلنت ولاية المهدية، اليوم أيضا، عن إسناد 66 رخصة جديدة لنفس القطاع خلال الفترة القادمة، ونشرت، بالمناسبة، نموذجا لمطلب الترشح لفائدة الراغبين.

وتسعى السلط الجهوية إلى معالجة الاشكاليات التي يعانيها قطاع النقل عامة في الجهة لا سيما مع توقف إسناد الرخص بأنواعها منذ سنة 2013، باستثناء إسناد 80 رخصة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص “لواج” في موفى ماي المنقضي، علاوة على موافقة وزارة النقل على إسناد 40 رخصة إضافية من نفس النوع للجهة قريبا.

ويهدف إسناد الرخص للنقل العمومي غير المنتظم بولاية المهدية إلى حلّ العديد من الإشكاليات خاصة المتعلقة بنقل التلاميذ، وتمكين المواطن من قضاء شؤونه دون تعطيل، سيما وأن النقل العمومي المنتظم بالجهة يشكو من محدودية أسطول الحافلات التي تقدر بـ104 حافلات، نصفها فقط صالح للاستغلال والباقي معطّل.

يذكر أن الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل قد أكد في تصريح سابق أن أسطول النقل في تونس سيتعزز، مع نهاية العام الجاري، بنحو 900 حافلة سيكون النصيب الأوفر منها لفائدة الشركة.