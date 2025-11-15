عاجل/ مؤكدا مواصلة اضرابه عن الطعام: رضا بلحاج يتوجّه بهذه الرسالة من داخل السجن

موعد إنطلاق معرض الزربية والنسيج بالكرم

أقسام إنعاش تُغلق لعدم وجود ممرّضين!!..#خبر_عاجل

صابة التمور: توفير مخازن تبريد للفلاحين بهذه الولاية..#خبر_عاجل

عاجل/ في لقاءه وزير الخارجية: رئيس الدولة يدعو لمراجعة اتفاقيات لم تستفد منها تونس

2025/11/15 أهم الأخبار, تونس, سياسة

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أمس الجمعة 14 نوفمبر 2025 محمّد علي النفطي وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج.
وشدّد رئيس الدّولة في مستهلّ اللّقاء على مضاعفة الجهود لمزيد الإحاطة والعناية بالتونسيّين بالخارج، مؤكّدا على أنّ تونس ستبقى وفيّة لثوابتها وللمبادئ التي تأسّست عليها سياستها الخارجيّة ومن بينها وليس أقلّها عدم الانحياز.
وذكر بأنّ دستور 25 جويلية 2022 ينصّ في توطئته بالخصوص على أنّ تونس ترفض أن تدخل في تحالفات في الخارج، كما ترفض أن يتدخّل أحد في شؤونها الدّاخليّة وتعمل على تنويع شراكاتها الاستراتيجية بما يُحقّق مصالحها.
كما تعرّض رئيس الجمهوريّة إلى ضرورة مراجعة عدد من الاتفاقيات التي لم تستفد منها تونس إذ لم تكن متوازنة ولا في صالح الوطن بل كان لها الأثر الوخيم على اقتصادنا في عديد المجالات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn