إسناد 91 رخصة “تاكسي” وفتح الترشّح لـ66 رخصة جديدة بهذه الولاية..#خبر_عاجل



أسندت اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بولاية المهدية، امس الجمعة، 91 رخصة “تاكسي فردي”.

وبلغت ملفات المطالب، التي تمت دراستها بتاريخ 30 جويلية الفارط، 177 ملفا أفرزت امس قائمة نهائية بـ91 رخصة تسند لأوّل مرّة في الجهة منذ أكثر من 7 سنوات

وأعلنت ولاية المهدية أيضا، عن إسناد 66 رخصة جديدة لنفس القطاع خلال الفترة القادمة، ونشرت، بالمناسبة، نموذجا لمطلب الترشح فائدة الراغبين.

وتسعى السلط الجهوية إلى معالجة الاشكاليات التي يعانيها قطاع النقل عامة في الجهة لا سيما مع توقف إسناد الرخص بأنواعها منذ سنة 2013، باستثناء إسناد 80 رخصة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص “لواج” في موفى ماي المنقضي، علاوة على موافقة وزارة النقل على إسناد 40 رخصة إضافية من نفس النوع للجهة قريبا.

ويهدف إسناد الرخص للنقل العمومي غير المنتظم بولاية المهدية إلى حلّ العديد من الإشكاليات خاصة المتعلقة بنقل التلاميذ، وتمكين المواطن من قضاء شؤونه دون تعطيل، سيما وأن النقل العمومي المنتظم بالجهة يشكو من محدودية أسطول الحافلات التي تقدر بـ104 حافلات، نصفها فقط صالح للاستغلال والباقي معطّل.