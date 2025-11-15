بسبب التأشيرة: هؤلاء اللاعبين يتخلّفون عن مباراة تونس والبرازيل في فرنسا..#خبر_عاجل

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن ثمانية لاعبين سيتخلفون عن رحلة المنتخب إلى فرنسا لمواجهة البرازيل وديا يوم 18 نوفمبر الجاري بملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا.

ويتعلق الأمر بكل من محمد امين بن حميدة وعلي معلول وحمزة الجلاصي وشهاب الجبالي واسامة الحدادي ومحمود غربال وعصام الجبالي ومحمد بن علي.

وأوضح الناخب الوطني سامي الطرابلسي أن تخلف هؤلاء اللاعبين عن المباراة ياتي في علاقة بإجراءات التأشيرة.

يذكر أن منتخب “نسور قرطاج” بصدد الاستعداد لكأس العرب بقطر من 1 الى 18 ديسمبر 2025 وكأس امم افريقيا بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 الى 18 جانفي 2026.

وكان قد خاض خلال هذا الأسبوع مقابلتين وديتين على ملعب حمادي العقربي برادس تعادل في الاولى مع موريتانيا 1-1 يوم الاربعاء الماضي بينما فاز في الثانية على الاردن 3-2 امس الجمعة.

وفي ما يلي قائمة المنتخب التونسي لمباراة البرزيل :

في حراسة المرمى / ايمن دحمان – نور الدين الفرحاتي – صبري بن حسن

في الدفاع / يان فاليري – ديلان برون – منتصر الطالبي – مرتضى بن وناس – ياسين مرياح – مروان الصحراوي – علي العابدي

في وسط الميدان / فرجاني ساسي – الياس السخيري – حنبعل المجبري – اسماعيل الغربي – محمد الحاج محمود – فرس بلعربي – حسام تقا – محمد علي بن رمضان

في الهجوم / عمر لعيوني – سيبتستيان تونيكتي – نعيم سليتي – نسيم دنداني – الياس سعد – الياس عاشوري – حازم مستوري – فراس شواط – سيف الدين الجزيري