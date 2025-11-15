عاجل/ رصد اعتمادات بهذه القيمة لتوسعة المحاكم والسجون

انطلقت بالبرلمان صباح اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية مهمة وزارة العدل لسنة 2026 والمقدرة بـ 1025.500 مليون دينار مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة بميزانية سنة 2025 المقدرة ب984 مليون دينار .

ورصدت الوزارة للنفقات ذات الصبغة الاستثمارية ما قدره 90.215 مليون دينار لفائدة المصالح السجنية والمصالح العدلية .

وتم رصد 69.805 مليون دينار لفائدة المصالح العدلية منها 16.344 مليون دينار لتهيئة وتوسعة المحاكم بمختلف درجاتها كما خصصت للمصالح السجنية اعتمادات قدرها 25.500 مليون دينار منها 17756 مليون دينار لتهيئة وتوسيع السجون