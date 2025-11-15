عاجل/ سعيّد يكشف عن تجاوزات ومساع لتأجيج الأوضاع من قبل مسؤولين صُلب الإدارة

سعيّد: “هذا ما حدث قبل 25 جويلية وبعده”..#خبر_عاجل

عاجل/ في لقاءه وزير الخارجية: رئيس الدولة يدعو لمراجعة اتفاقيات لم تستفد منها تونس

طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة

البرلمان: نائب يطالب بمراجعة قانون “النفقة” واستبدال العقوبات..#خبر عاجل

2025/11/15 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة

انعقدت اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، جلسة عامة بالبرلمان تم تخصيصها لمناقشة مشروع ميزانية مهمة العدل لسنة 2026.
وفي مداخلته، طالب النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، منصور صمايري، بمراجعة الآلية التقديرية للنفقة واستبدال العقوبة السجنية بالخدمة الاجتماعية وإحداث وساطة أسرية داخل المحاكم للصلح والتسوية قبل اللجوء الى العقوبات.
وقال الصمايري إن هناك مواطنين مطالبين بدفع 500 دينار نفقة في الشهر في حين أن دخلهم لا يتجاوز 180 دينارا إعانة اجتماعية، مما يجعلهم على قائمة الملاحقين من طرف الأمن.
وبيّن الصمايري أن قانون النفقة يحمي الأطفال والزوجة ويضع الرجال أمام أوضاع “قاسية ومُهينة”، حسب تعبيره، بسبب تحديد الاحكام دون تقييم للدخل الحقيقي للرجل و بسبب العقوبات السجنية غير المنصفة و تراكم الديون وتعطل مصالح الرجل بمنعه من السفر، مطالبا “بإصلاح شجاع يحقق العدالة للجميع”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn