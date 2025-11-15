احباط تهريب كمية من الكبد الحيواني المجمّد..خبر_عاجل

تمكنت فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بطبرقة، ليلة البارحة، من حجز كمية هامة من الكبد الحيواني المجمد ذات منشأ اجنبي تجاوز وزنها 500 كلغ و إيقاف صاحب البضاعة .

وسبما افادت به موزاييك فان العملية قد جاءت بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ومداهمة منزل مهرب بمعتمدية فرنانة، أين تم حجز كمية من الكبد الحيواني المجمد تولى اخفاءها بمنزله لتهريبها باتجاه الجزائر عبر الشريط الحدودي المتاخم بمعتمدية عين دراهم .

وتم بناء على تعليمات النيابة العمومية بجندوبة الاحتفاظ بالمعني من أجل المضاربة غير المشروعة ومسك بضاعة مجهولة المصدر وحجز البضاعة وإحالتها على المصالح الصحية لمعاينتها وإتمام إجراءات إتلافها بالاشتراك مع مختلف المصالح المتداخلة