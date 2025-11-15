أكتوبر 2025 كان شهرا جافّا



كان شهر أكتوبر 2025 أكثر حرارة من المعدل العادي، بزيادة بـ0،4 درجة، وذلك بحسب النشرة المناخية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، السبت، والمخصصة لشهر أكتوبر.

وبلغ متوسط درجة الحرارة في تونس، خلال شهر أكتوبر 2025، مستوى 22،2 درجة مئوية، في حين أن المعدل المرجعي للمحطات ذاتها (26 محطة رئيسية)، يقدر ب21،8 درجة. وتراوحـت معدلات الحرارة القصوى خلال هذا الشهر، بين 21،5 درجة في تالة و30،1 درجة في توزر وقبلي. أما المعدّل الوطني لدرجة الحرارة القصوى فقد بلغ 27،6 درجة، وهو أعلى من المعدل المرجعي للمحطات ذاتها، المقدر ب27،1 درجة، اي بزيادة 0،5 درجات.

أكتوبر 2025 شهر جاف

أما بالنسبة للتساقطات المطرية خلال الشهر نفسه، فقد اتسمت بتباين جهوي كبير، إذ سجل عجز مطري ملحوظ جدا، بنسبة 80 بالمائة، في جنوب البلاد. كما سجل، أيضا، عجز بنسبة 60 بالمائة في الشمال والوسط، وتبعا لذلك، يعد شهر أكتوبر 2025 من بين الأشهر الجافة وذات العجز المطري. وسجل المحطات العشر بشمال البلاد مجموع 234،4 مليمتر، وهو ما يمثّل 38،5 بالمائة من المعدل الطبيعي للمحطات ذاتها.

وكذلك الأمر في الوسط (7 محطات) حيث كانت التساقطات ناقصة (بمجموع 98،8 مليمتر أي 41،6 بالمائة من المعدل العادي). أما محطات الجنوب، وعددها 9 محطات، فقد سجلت مجموع 32،4 مليمتر، مقابل معدل عادي بلغ 178،5 مليمتر (أي ما يمثل 18،2 بالمائة من المعدل العادي). وسجلت طبرقة أكثر كميات أمطار خلال هذا الشهر، لكن حصيلتها بقيت دون المعدل بنسبة 40 بالمائة، إذ سجلت 67،8 مليمتر، بينما يقدر المعدل العادي ب116،2 مليمتر.