بشرى لأهالي العاصمة: إعادة إستغلال هذه الحافلة بداية من الاثنين..#خبر_عاجل

أعلنت شركة النقل بتونس أنه بداية من يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 ستشرع في إعادة استغلال خط الحافلة رقم 29 الذي سيربط بين محطة “فرحات حشاد” بساحة برشلونة ومنطقة “بلفي Bellevue” مع إدخال تغيير طفيف في مسلك الإياب.

وفيما يلي مسلك هذا الخط ذهابا وإيابا مع الإشارة إلى أنّ الشركة قد انطلقت في استغلال الخط على سبيل التجربة منذ بداية الشهر الحالي:

ذهابا : محطة “فرحات حشاد” – ربوة سيدي بلحسن – ديبوزفيل ثمّ الانعراج يمينا نحو شارع بلفي- بلفي.

إيابا : بلفي – برج علي الرايس – الجلاّز – باب عليوة – شارع المحطة – محطة “فرحات حشاد” .

وسيعمل هذا الخط بمعدّل سفرة كل 60 دقيقة في الاتجاهين تنطلق أوّلها من “بلفي” على الساعة 07:00 صباحا وآخرها من محطة “فرحات حشاد” على الساعة 05:40 مساء مع المحافظة على نفس التعريفة وقدرها 500 مي.