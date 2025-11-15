نسبة تقدّم عمليات جني الزيتون..#خبر_عاجل



أشرف يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ على اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة موسم جني الزيتون

وحسب البلاغ الصادر عن الوزارة اليوم السبت، فقد تم خلال الإجتماع متابعة تقدم عمليات جني الزيتون والتي بلغت 7% وكذلك عمليات التحويل بالمعاصر، حيث لوحظ تحسن في جودة الزيت بالمقارنة مع الموسم الفارط.

وبخصوص مادة المرجين تم التأكيد على تكثيف المراقبة للمصبات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتم خلال الجلسة تثمين تدخل الديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من لدى صغار الفلاحين ابتداء من يوم الاثنين 17 نوفمبر الجاري حيث يمثل هذا التدخل رسالة طمأنينة في السوق.

كما أشارالوزير إلى أنه يتم العمل على تيسير نقل وترويج المنتجات الفلاحة ومنها زيت الزيتون خارج مناطق الإنتاج.

وبخصوص التمويل، تم التأكيد على تيسير تمويل كافة المتدخلين مع الارتفاع المنتظر لنسق الجني والتحويل خلال الأسابيع المقبلة خاصة وأن نسق التصدير يعتبر جيدا مع بداية الموسم مع الحرص على مزيد العمل على تثمين الزيت عند الترويج بما يضمن القيمة الحقيقية والنوعية الجيدة لزيت الزيتون التونسي.

وفي ختام الجلسة، أكّد وزير الفلاحة على ضرورة تظافر كل الجهود لانجاح الموسم بتكامل حلقات منظومة زيت الزيتون وأن المتابعة ستكون متواصلة مع تقدم الموسم.

و حضر الجلسة رئيس ديوان وزير الفلاحة وممثلين عن الوزارة مركزيا وجهويا والمؤسسات المعنية تحت الإشراف وممثلين عن البنك المركزي والوزارات المتدخلة وكذلك عن كل من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.