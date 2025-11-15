الرابطة المحترفة الثانية (الجولة التاسعة): نتائج الدفعة الاولى والترتيب..

في مايلي نتائج الدفعة الاولى من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت والترتيب:

المجموعة الأولى:

في ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين – نادي حمام الأنف 0-1

في ملعب عزيز جاب الله

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – أمل حمام سوسة 0-1

في ملعب مساكن البلدي

هلال مساكن – اتحاد بوسالم 3-0

في الملعب البلدي بالشابة

هلال الشابة – مكارم المهدية 1-1

في ملعب نجيب الخطاب

اتحاد تطاوين – نادي محيط قرقنة 3-0

الأحد 16 نوفمبر 2025

في ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة

في الملعب البلدي بعقارب

كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس

الترتيب ن ل

نادي حمام الأنف 22 9

اتحاد تطاوين 20 9

أمل حمام سوسة 17 9

هلال مساكن 16 9

بعث بوحجلة 14 8

سبورتينغ بن عروس 13 8

مكارم المهدية 12 9

هلال الشابة 11 9

جمعية مقرين 10 9

محيط قرقنة 7 9

سكك الحديد الصفاقسي 6 8

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 6 9

كوكب عقارب 5 8

اتحاد بوسالم 5 9

المجموعة الثانية

في ملعب ساقية الداير

تقدم ساقية الداير – مستقبل القصرين 1-0

الأحد 16 نوفمبر 2025

في ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية أريانة – النادي القربي

في ملعب المرداسي الاصطناعي

جندوبة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد

في ملعب قصور الساف

اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة

في ملعب جلمة الاصطناعي

نسر جلمة – القلعة الرياضية

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين

في الملعب البلدي بالرديف

هلال الرديف – قوافل قفصة

الترتيب ن ل

تقدم ساقية الداير 18 9

الملعب القابسي 15 8

القلعة الرياضية 14 8

مستقبل القصرين 14 9

اتحاد قصور الساف 12 8

قوافل قفصة 12 8

جندوبة الرياضية 12 8

جمعية أريانة 11 8

أمل بوشمة 10 8

هلال الرديف 9 8

سبورتينغ المكنين 8 8

النادي القربي 8 8

نسر جلمة 3 8

أولمبيك سيدي بوزيد 3 8.