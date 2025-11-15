الرابطة المحترفة الثانية (الجولة التاسعة): نتائج الدفعة الاولى والترتيب..

في مايلي نتائج الدفعة الاولى من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت والترتيب:
المجموعة الأولى:
في ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين – نادي حمام الأنف 0-1
في ملعب عزيز جاب الله
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – أمل حمام سوسة 0-1
في ملعب مساكن البلدي
هلال مساكن – اتحاد بوسالم 3-0
في الملعب البلدي بالشابة
هلال الشابة – مكارم المهدية 1-1
في ملعب نجيب الخطاب
اتحاد تطاوين – نادي محيط قرقنة 3-0
الأحد 16 نوفمبر 2025
في ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة
في الملعب البلدي بعقارب
كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس
الترتيب ن ل
نادي حمام الأنف 22 9
اتحاد تطاوين 20 9
أمل حمام سوسة 17 9
هلال مساكن 16 9
بعث بوحجلة 14 8
سبورتينغ بن عروس 13 8
مكارم المهدية 12 9
هلال الشابة 11 9
جمعية مقرين 10 9
محيط قرقنة 7 9
سكك الحديد الصفاقسي 6 8
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 6 9
كوكب عقارب 5 8
اتحاد بوسالم 5 9
المجموعة الثانية
في ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير – مستقبل القصرين 1-0
الأحد 16 نوفمبر 2025
في ملعب فرحات حشاد باريانة
جمعية أريانة – النادي القربي
في ملعب المرداسي الاصطناعي
جندوبة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد
في ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة
في ملعب جلمة الاصطناعي
نسر جلمة – القلعة الرياضية
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين
في الملعب البلدي بالرديف
هلال الرديف – قوافل قفصة
الترتيب ن ل
تقدم ساقية الداير 18 9
الملعب القابسي 15 8
القلعة الرياضية 14 8
مستقبل القصرين 14 9
اتحاد قصور الساف 12 8
قوافل قفصة 12 8
جندوبة الرياضية 12 8
جمعية أريانة 11 8
أمل بوشمة 10 8
هلال الرديف 9 8
سبورتينغ المكنين 8 8
النادي القربي 8 8
نسر جلمة 3 8
أولمبيك سيدي بوزيد 3 8.