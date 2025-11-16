حجز حوالي 68 طنا من المواد الفاسدة وغلق عدد من المحلات والمطاعم..#خبر_عاجل

تمكنت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال تنفيذ حملات مكثّفة بولايات تونس وزغوان وصفاقس والمنستير ونابل وجندوبة، من حجز حوالي 68 طناً و88 لتراً من المواد الفاسدة وغير المطابقة وغلق مطاعم ومحلات في عدة ولايات خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، حسب بلاغ للهيئة.

ولفتت إلى أن هذا العمل يتنزل في إطار المجهودات المتواصلة لحماية صحة المستهلك وتعزيز الرقابة على مختلف مسالك توزيع المواد الغذائية إذ أسفرت هذه التدخلات عن جملة من المحجوزات تمّ على إثرها اتخاذ إجراءات جزائية وإدارية تجاه المخالفين.

ففي ولاية زغوان، قامت فرق المراقبة خلال زيارة ميدانية لأحد المطاعم ذات الصبغة الاجتماعية بالتفطّن إلى كمية من معجون الطماطم ثبت، بعد إجراء التحاليل، عدم مطابقتها للمواصفات وكونها تمثل خطراً على صحة المستهلك.

وتولّت الهيئة سحب كامل الدفعة الموزعة بكامل تراب الجمهورية، بما في ذلك المطاعم ذات الصبغة الاجتماعية، والمقدّرة بحوالي 42 طناً (9090 علبة بوزن 4,6 كلغ للعلبة الواحدة).وأضافت الهيئة أنها بصدد استكمال إجراءات الإتلاف والتتبّع القانوني للشركة المعنية وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل.

وفي ولاية تونس، حجزت الفرق الرقابية كميات هامة من المواد الفاسدة، شملت أكثر من 3 أطنان من الفلفل الأحمر المخلل و20 طناً من الزيتون الأخضر المخلل بسبب ظهور علامات فساد ووجود حشرات وتخزينها في ظروف سيّئة جداً.

كما تم حجز 642 كلغ من الدجاج المذبوح و40 كلغ من كبد وقلب الدجاج داخل محل عشوائي، إضافة إلى 367 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك و88 لتراً من ماء الورد والزهر المُعدّ بمياه غير آمنة (مياه بئر) فضلا عن غلق 11 محلاً لا تتوفّر بها شروط السلامة وتهدّد سلامة المنتوج (مطاعم، مقاهي ومحلات لتعليب المأكولات).

وفي ولاية المنستير، أسفرت عمليات المراقبة على مستوى شركات بيع المواد الغذائية بالجملة عن حجز كميات من المواد غير المطابقة، من بينها حلويات منتهية الصلوحية ومهرّبة من بلد مجاور تحتوي على ملونات محجّرة مثل E102 وE131.

وحجزت فرق المراقبة في الولاية أيضا، مئات القطع من المصّاصات والعلكة المحتوية على مواد مضافة غير مرخّص في استعمالها تشكل خطراً على صحة المستهلك مشيرة الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض.

وفي ولاية صفاقس، أسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل مخالفات متعددة تمّ على إثرها الحجز الوجوبي لكميات من المواد الفاسدة وغير المطابقة، شملت 250 كلغ من الكاكاوية بسبب التواجد المكثف لحشرة السوس و145 كلغ من الكاكاوية المطحونة و50 كلغ من جوز الهند لإنتهاء تاريخ الصلوحية.

وتم في ولاية نابل و بالتنسيق مع فرق الحرس البلدي ووحدات الأمن الوطني، الكشف عن مستودع يستغل بطريقة غير قانونية في ذبح الدواجن دون احترام أدنى الشروط الصحية.

وأسفرت العملية عن حجز 460 كلغ من الدجاج المذبوح عشوائياً داخل فضاء يفتقر لأدنى قواعد النظافة والسلامة، إضافة إلى حجز 7 كلغ من الكبدة مجهولة المصدر.وتولت فرق المراقبة ايضا غلق محل لصنع الحلويات يفتقر لأدنى شروط حفظ الصحة والماء الصالح للشرب، حيث تم حجز وإتلاف 506 كلغ من حلويات “البجاوية” غير الآمنة طبقاً للتشريع الجاري به العمل.

وفي ولاية جندوبة، تمّ، بالتنسيق مع فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بطبرقة، حجز 460 كلغ من الكبدة المجمّدة المعدّة للتهريب والمخزّنة في ظروف سيئة للغاية موضوعة في أكياس غير معدّة لاحتواء المواد الغذائية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مواصلة حملاتها الرقابية المكثفة على كامل تراب الجمهورية، مشددة على انها لن تتردّد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرّض صحة المستهلك للخطر.ودعت جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى احترام الممارسات الجيدة لسلامة الأغذية طبقاً للقانون والتراتيب الجاري بها العمل.