تنبيه/ تدمر الذاكرة: مختصّة في مرض الزهايمر تدعو إلى تجنّب هذه العادات اليومية..

دعت المختصة في أمراض الشيخوخة (إختصاص مرض الزهايمر) الدكتورة، عفاف الهمامي، اليوم الأحد، إلى تجنّب كل ما من شأنه أن يدّمر الذاكرة وبالتالي القدرة على التركيز، على غرار الجلوس مطوّلا بصفة متواصلة لمدة 7 ساعات والإفراط في تناول القهوة واستعمال الهاتف الذكي مطولا.

وأضافت الهمامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عدّة دراسات أثبتت التداعيات السلبية لعدد من العادات اليومية على جودة الذاكرة والتركيز منها الجولوس لاكثر من 7 ساعات، ما يتسبّب في تقليص نشاط الذاكرة بـ12 بالمائة، حسب دراسة علمية عالمية.

وبيّنت أن دراسة أخرى أثبتت أن نسبة التشتت لدى الشباب زادت بـ30 بالمائة في ظرف 5 سنوات الأخيرة بسبب استعمال الهاتف الذكي فيما أظهرت دراسة أخرى أن اكثر من 50 بالمائة من البالغين يعانون من صعوبة في التركيز في الفضاء المهني والدراسي.

ولفتت المتحدثة إلى أن الذاكرة هي القدرة على تخزين المعلومات واسترجاعها أمّا التركيز فهو القدرة على توجيه الإنتباه نحو نشاط معين دون تشتت والعلاقة متكاملة وقوية بين المكونين.

وأكدت في هذا الصدد، ضرورة ممارسة الرياضة لتحسين نشاط الذاكرة والحفاظ عليه إذ أثبتت دراسة عالمية أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دق تحسّن الذاكرة بـ15 بالمائة في اليوم الموالي، كما أفادتت الدراسات الحديثة أن الدماغ يظل قادرا على التعلم واعادة تشكيل الخلايا العصبية مدى الحياة.

ودعت الهمامي في سياق متصل، إلى تجنب ممارسة الإنشطة في وقت واحد وتعدد المهام في نفس الوقت وممارسة النوم الذكي من 6 إلى 8 ساعات مع غلق الهواتف وتجنب شرب القهوة بعد الساعة الرابعة بعد الزوال وممارسة الراحة المتقطعة بعد كل نشاط.

كما حثّت على تناول غذاء سليما مع الإكثار من تناول “الأوميغا 3” والخضروات بأنواعها والشوكولاطة الداكنة وتدريب الدماغ يوميا لتحسين نشاط الذاكرة عبر الألعاب الفكرية والقراءة لمدة لا تقلّ عن 10 دقائق يوميا.