مكّنت طفلة من التنفس طبيعيا لأول مرّة: نجاح عملية جراحية دقيقة بمعهد صالح عزيز

2025/11/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

شهد معهد صالح عزيز بتونس نجاح عملية جراحية دقيقة مكّنت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من التنفس طبيعيًا لأول مرة، بعد سلسلة تدخلات جراحية متواترة لتكبير الحنجرة وغلق الشق الاصطناعي.

وأكد المعهد في بلاغ له اليوم الاحد، أن هذه الطفلة تعدّ الحالة الأولى ضمن سلسلة من الأطفال الذين ينتظرون نفس هذا النوع من التدخل الذي كان يُجرى سابقًا في الخارج بتكاليف باهظة.

وأمّن هذه العملية الجراحية التي أجريت يوم الخميس الفارط الإطارات الطبية وشبه الطبية بقسم جراحة أورام الأنف والحنجرة والفكين وقسم التخدير والإنعاش بمعهد صالح عزيز وقسم الإنعاش الطبي بمستشفى الأطفال البشير حمزة.

