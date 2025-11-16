الرابطة المحترفة الثانية (الجولة التاسعة): نتائج الدفعة الثانية والترتيب..

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد:
المجموعة الأولى:
الاحد 16 نوفمبر 2025
في ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة 2-0
في الملعب البلدي بعقارب
كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس 1-3
السبت 15 نوفمبر 2025:
في ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين – نادي حمام الأنف 0-1
في ملعب عزيز جاب الله
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – أمل حمام سوسة 0-1
في ملعب مساكن البلدي
هلال مساكن – اتحاد بوسالم 3-0
في الملعب البلدي بالشابة
هلال الشابة – مكارم المهدية 1-1
في ملعب نجيب الخطاب
اتحاد تطاوين – نادي محيط قرقنة 3-0
الترتيب ن ل
نادي حمام الأنف 22 9
اتحاد تطاوين 20 9
أمل حمام سوسة 17 9
سبورتينغ بن عروس 16 9
هلال مساكن 16 9
بعث بوحجلة 14 9
مكارم المهدية 12 9
هلال الشابة 11 9
جمعية مقرين 10 9
سكك الحديد الصفاقسي 9 9
محيط قرقنة 7 9
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 6 9
كوكب عقارب 5 9
اتحاد بوسالم 5 9
المجموعة الثانية
الاحد 16 نوفمبر 2025
في ملعب فرحات حشاد باريانة
جمعية أريانة – النادي القربي 0-2
في ملعب المرداسي الاصطناعي
جندوبة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد 2-0
في ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة 3-1
في ملعب جلمة الاصطناعي
نسر جلمة – القلعة الرياضية 1-0
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين 4-1
في الملعب البلدي بالرديف
هلال الرديف – قوافل قفصة 2-1
السبت 15 نوفمبر 2025
في ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير – مستقبل القصرين 1-0
الترتيب ن ل
الملعب القابسي 18 9
تقدم ساقية الداير 18 9
اتحاد قصور الساف 15 9
جندوبة الرياضية 15 9
مستقبل القصرين 14 9
القلعة الرياضية 14 9
قوافل قفصة 12 9
هلال الرديف 12 9
النادي القربي 11 9
جمعية أريانة 11 9
أمل بوشمة 10 9
سبورتينغ المكنين 8 9
نسر جلمة 6 9
أولمبيك سيدي بوزيد 3 9