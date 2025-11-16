الرابطة المحترفة الثانية (الجولة التاسعة): نتائج الدفعة الثانية والترتيب..

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد:

المجموعة الأولى:

الاحد 16 نوفمبر 2025

في ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة 2-0

في الملعب البلدي بعقارب

كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس 1-3

السبت 15 نوفمبر 2025:

في ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين – نادي حمام الأنف 0-1

في ملعب عزيز جاب الله

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – أمل حمام سوسة 0-1

في ملعب مساكن البلدي

هلال مساكن – اتحاد بوسالم 3-0

في الملعب البلدي بالشابة

هلال الشابة – مكارم المهدية 1-1

في ملعب نجيب الخطاب

اتحاد تطاوين – نادي محيط قرقنة 3-0

الترتيب ن ل

نادي حمام الأنف 22 9

اتحاد تطاوين 20 9

أمل حمام سوسة 17 9

سبورتينغ بن عروس 16 9

هلال مساكن 16 9

بعث بوحجلة 14 9

مكارم المهدية 12 9

هلال الشابة 11 9

جمعية مقرين 10 9

سكك الحديد الصفاقسي 9 9

محيط قرقنة 7 9

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 6 9

كوكب عقارب 5 9

اتحاد بوسالم 5 9

المجموعة الثانية

الاحد 16 نوفمبر 2025

في ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية أريانة – النادي القربي 0-2

في ملعب المرداسي الاصطناعي

جندوبة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد 2-0

في ملعب قصور الساف

اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة 3-1

في ملعب جلمة الاصطناعي

نسر جلمة – القلعة الرياضية 1-0

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين 4-1

في الملعب البلدي بالرديف

هلال الرديف – قوافل قفصة 2-1

السبت 15 نوفمبر 2025

في ملعب ساقية الداير

تقدم ساقية الداير – مستقبل القصرين 1-0

الترتيب ن ل

الملعب القابسي 18 9

تقدم ساقية الداير 18 9

اتحاد قصور الساف 15 9

جندوبة الرياضية 15 9

مستقبل القصرين 14 9

القلعة الرياضية 14 9

قوافل قفصة 12 9

هلال الرديف 12 9

النادي القربي 11 9

جمعية أريانة 11 9

أمل بوشمة 10 9

سبورتينغ المكنين 8 9

نسر جلمة 6 9

أولمبيك سيدي بوزيد 3 9