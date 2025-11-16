ميزان الطاقة الاولية يسجل عجزا ب 17 بالمائة موفى سبتمبر 2025

سجل ميزان الطاقة الاولية موفى سبتمبر 2026، عجزا ب 4 فاصل 7 مليون طن مكافىء نفط، مرتفعا بنسبة 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وفق بيانات صادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

اما بخصوص الاستقلالية الطاقية اي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي فقد سجلت انخفاضا لتستقر في حدود 36 بالمائة موفى شهر سبتمبر 2025، كقابل 42 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

انخفاض الموارد الوطنية من الطاقة الاولية

بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الاولية ( الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري) 2،6مليون طن مكافىء نفط الى موفى سبتمبر 2025 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. ويرجع ذلك بالاساس الى الى انخفاض الانتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.

بالتوازي، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الاولية 4،7 مليون طن مكافىء نفط الى موفى سبتمبر 2025 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بمستوى موفى سبتمبر 2024.

ويفسر ذلك بارتفاع الطلب على الواد البترولية بنسبة 4 بالمائة في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.