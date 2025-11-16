عاجل/ يهم نزع السلاح من قوات حماس: وزير الدفاع الاسرائيلي يعلن ويكشف..

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كاتس أن “قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة من المفترض أن تتولى مهمة نزع السلاح ونزع الطابع العسكري عن حماس في غزة القديمة”، في إشارة إلى المناطق التي لا تزال الحركة تسيطر عليها داخل القطاع.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن عملية تدمير أنفاق حماس على الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر في قطاع غزة “تتقدم بشكل جيد”، وفق ما نقل موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

كذلك أوضح في بيان: “تم إطلاعي للتو من قبل نائب رئيس الأركان على أن العملية الخاصة بتدمير أنفاق حماس في غزة تتقدم بشكل جيد. يعمل الجيش الإسرائيلي على تدمير الأنفاق عبر التفجيرات أو من خلال ملئها وضخ الخرسانة السائلة داخلها في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته”.

وكان نتنياهو شدد على أن حركة حماس “ستُجرّد من سلاحها إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة”.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، الأحد، إن “غزة ستُنزَع أسلحتها، وحماس ستُجرَّد من سلاحها إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. لست بحاجة إلى تعزيزات أو تغريدات أو محاضرات من أي أحد”.

إلى ذلك أضاف أن “معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض لم تتغير”.

وتواصل الإدارة الأميركية مساعيها لحل أزمة مقاتلي حماس العالقين في أنفاق رفح جنوب القطاع الفلسطيني من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسط رفض تل أبيب خروج المحاصرين دون إعلان استسلامهم وتسليم أسلحتهم.

“العربية.نت”