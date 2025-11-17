طرد 49 عاملا من شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

تطرقت الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية خلال تقرير لجنتي التخطيط الاستراتيجي و المخططات التنموية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم المعروض خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 والمخصصة لميزانية وزارة الى ملف المطرودين من الشركة.

وكشفت المديرة أن المطرودين من العمل من أصحاب الشهائد المزورة، وبلغ عددهم الى اليوم 49 شخصا وقد طبقت عليهم الوزارة مقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 القاضي بسحب قرارات الادماج أو الانتداب بالوظيفة العمومية وذلك بعد تأكيد وزارة التربية لعملية تزوير الشهائد.