خلال شهر فقط: 4 متبرعين متوفين دماغيا يمنحون الحياة ل15 مريضا..

اكد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، في بلاغ له اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 أن 15 عملية زرع أعضاء أٌجريت في أقل من شهر واحد نتيجة قبول 4 عائلات تونسية التبرع من ذويها المتوفين.

واعتبر المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أن عمليات التبرع بالأعضاء هي علامات جديدة تعكس تنامي وعي التونسيين بهذه القيمة النبيلة.

وأثنى المركز على جهود كل المستشفيات المساهمة في إنجاح هذه العمليات والتي استجابت بسرعة لنداء الواجب، منوها بالعائلات التونسية التي تجسّد بتجاوبها طيبتها وحبها للخير وتضامن الأصحاء مع أبناء وطنهم المرضى، حسب البلاغ ذاته.