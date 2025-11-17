عاجل/ عضوة من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر ترد على وزيرة العدل وتتحداها..

عاجل/ بقرار من وزير الداخلية انهاء مهام هذا المسؤول..

عاجل/ نشرة استثنائية: تقلبات جوية وأمطار بداية من اليوم ستشمل هذه المناطق..

عاجل/ جديد ملف مقاتلي حماس العالقين في رفح..

خلال شهر فقط: 4 متبرعين متوفين دماغيا يمنحون الحياة ل15 مريضا..

2025/11/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اكد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، في بلاغ له اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 أن 15 عملية زرع أعضاء أٌجريت في أقل من شهر واحد نتيجة قبول 4 عائلات تونسية التبرع من ذويها المتوفين.

واعتبر المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أن عمليات التبرع بالأعضاء هي علامات جديدة تعكس تنامي وعي التونسيين بهذه القيمة النبيلة.

وأثنى المركز على جهود كل المستشفيات المساهمة في إنجاح هذه العمليات والتي استجابت بسرعة لنداء الواجب، منوها بالعائلات التونسية التي تجسّد بتجاوبها طيبتها وحبها للخير وتضامن الأصحاء مع أبناء وطنهم المرضى، حسب البلاغ ذاته.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn