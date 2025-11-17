نائب لوزير النقل: “أسطول المترو مكانه المتحف”..#خبر_عاجل



تنعقد اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، جلسة عامة مشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم، مخصصة للنظر في مشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2026، بحضور وزير النقل رشيد العامري.

وفي كلمة له، أكد نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أسامة سحنون، على ضرورة التفكير في تجديد أسطول “المتروات” لاحترام كرامة الشعب التونسي لأنه يستحق الأفضل وفق تعبيره

واستغرب سحنون تخصيص تطبيقة لمتابعة توقيت وصول “المتروات” والحافلات، قائلا ” توة مترواتنا باش انجموا نتبعوا توقيتهم.. هوما كيف يمشيوا باهي”.

وتابع النائب قائلا، إن مكان “متروات” تونس هو متحف يقوم المواطنين بزياته باعتبار أن الأسطول يعود للثمانيات والتسعينات، وفق قوله