أمطار رعدية ورياح قوية هذه الليلة..#خبر_عاجل

2025/11/17 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

يتميز الطقس هذه الليلة بظهور سحب كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي.
الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات واثناء السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات ومن القطاع الجنوبي قوية نسبيا بالجنوب حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة والبحرعامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال.
وتتراوح الحرارة ليلا بين 12 و 17 درجة بالشمال والوسط الغربي وبين 18 و22 ببقية المناطق

