فحوصات مجانية للأسنان لفائدة تلاميذ هذه الولاية..#خبر_عاجل

انطلقت المندوبية الجهوية للتربية بقلي، منذ يوم السبت الماضي، في إنجاز الأيام الطبية لصحة الفم والأسنان بالمدارس الإعدادية، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة، وفق ما أفاد به المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمندوبية جمال بوعبيد.

وأوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الأيام الطبية تستهدف الشريحة العمرية دون 17 سنة في كافة المدارس الإعدادية بالجهة، حيث انطلقت من المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي بقبلي المدينة لتتواصل كل يوم سبت إلى حدود شهر جانفي من سنة 2026 في مرحلة أولى ستشمل مدرسة إعدادية من كل معتمدية من معتمديات الولاية، وستشمل المرحلة الثانية بقية المدارس الإعدادية.

وأشار بوعبيد إلى أن هذه الأيام الطبية تترجم استراتيجية وزارتي التربية والصحة لتقريب الخدمات الطبية من المواطن فضلا عن كونها تندرج في اطار مشروع جهوي يواكب المشروع الوطني المماثل الذي تم إنجازه بمؤسسات التعليم الابتدائي، وذلك بهدف المحافظة على صحة الفم والاسنان للتلاميذ وتمكينهم من القيام بالفحوصات اللازمة في هذا المجال بمؤسساتهم التربوية دون التنقل الى المستشفيات.

وفي ذات الإطار، أفاد المصدر ذاته أن هذه المبادرة ستشمل حوالي 40 تلميذا وتلميذة من كل مؤسسة تربوية، علما وانه قد استفاد منها اكثر من 65 تلميذا وتلميذة من المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي يوم السبت الماضي ما بين فحص وتدخل مباشر للعلاج، باعتبار ان الطاقم الطبي وشبه الطبي الذي امنته الإدارة الجهوية للصحة كان مجهزا بكافة المستلزمات بما في ذلك كرسي الاسنان المتحرك.