عاجل/ اخر تطورات الوضع الصحي لجوهر بن مبارك

في تدوينة نشرتها عشية اليوم الإثنين 17 نوفمبر على الفايسبوك، أكدت دليلة بن مبارك محامية وشقيقة السجين جوهر بن مبارك المحكوم ب18 سنة سجنا في القضية المعروفة اعلاميا ب”التّآمر 1″، تمكنها اليوم من زيارة منوبها بعد ارجاعه لزنزانته و تيقنت بأنه تم نقله يوم أمس الى المستشفى بعد أن تعكرت حالته.

وفي ما يلي نص التدوينة:

“تمكنت من زيارة جوهر بعد ان أخرجوه من المستشفى وأعادوه إلى سجن بلّي…

عرفت منه ان حالته تعكرت البارحة صباحا وتم نقله للمستشفى صباحا وبقى هنالك إلى ساعة متأخرة من الليل…

وضعه الصحي يتعكر يوما بعد يوم … لكنه مازال مصرا على مواصلة اضراب الجوع…”.