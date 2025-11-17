عاجل/ هذا ما تقرّر ضد التلميذ الذي قضى ليلة في معهد

في متابعة التلاميذ الذي قضى ليلته في المعهد بسبب تحدي على تيك توك، اكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي باريانة لطفي القفصاوي، ان مجلس التربية بالمعهد قد قرر الطرد النهائي.

واوضح القفصاوي، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاثنين، ان قرار الطرد لم يقدر بسبب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، ولكن جاء بسبب تراكمات تحص سلوك التلاميذ.

حيث بين القفصاوي ان التلاميذ تتعلق به 5 تقارير في إدارة المعهد من اساتذه واولياء، تتعلق بسلوكه.

واضاف القفصاوي انه بعد قرار الطرد ، قام التلميذ باقتحام المعهد واثارة البلبلة مما اضطر الامن الى التدخل.