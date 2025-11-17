كريستيانو يقتني يختا من تونس..#خبر_عاجل

عاجل/ من بينهم سمية الغنوشي: هذا ما قرره القضاء في حق المتهمين في قضية “انستالينغو”..

2025/11/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

وجهت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تهمة غسل الأموال المرتكبة من قبل وفاق، إلى ابنة رئيس حركة النهضة سمية الغنوشي و14 متهما من بينهم رجل الأعمال عادل الدعداع وصاحب شركة انستالينغو و8 ممثلين قانونيين لشركات.

وقررت دائرة الاتهام إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق هيثم الكحيلي.

كنا قررت هيئة الدائرة إحالة جميع المتهمين على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم تعلقت بغسيل الأموال باستغلال التسهيلات التى خولتها خصائص النشاط الاجتماعي والتوظيف المرتكبة من قبل وفاق وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

